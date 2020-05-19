شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقط صاروخ ليل الاثنين-الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحضين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.



وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأمريكية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكّلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

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