شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: أجندات قطر وتركيا وراء إصرار الإخوان على مهاجمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

عدن أنقرة الدوحة - الخليج 365

ذكرت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها أن أجندات قطرية تركية وراء إصرار الإخوان على مهاجة العاصمة عدن.



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وأكدت الصحيفة، أن القوات المسلحة الجنوبية تواصل تقدمها بمنطقة قرن الكلاسي، بعد سيطرتها على منطقة الشيخ سالم.

وشددت الصحيفة على أن حكومة الشرعية تواصل استراتيجية التهرب من استحقاقات اتفاق الرياض، التي تنصلت منها بضغوط من الإخوان وتيار قطر الناشط في مفاصلها.

ونوهت إلى أن الهجوم الأخير يرتبط بشكل مباشر بحسابات التيار الإخواني النافذ الموالي لقطر في الحكومة، والذي يعمل على إفشال اتفاق الرياض لصالح أجندات قطر وتركيا.