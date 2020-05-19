شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند تتخطى 100 ألف اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أية دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

Advertisements وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي الحالات وصل إلى 101139 والوفيات 3163. واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير. ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.

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