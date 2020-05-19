صحيفة توضح الدور الكبير للجهود الإماراتية الجبارة في نجاح مواجهة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة إماراتية، انه في وطننا كان للجهود الجبارة التي تم اتخاذها منذ وقت مبكر الدور الكبير في نجاح مواجهة "كورونا".



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وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، ولاشك أن التوجيهات والمتابعة الرسمية من قبل الجهات المختصة والتوعية المتوفرة على مدار الساعة بإشراف القيادة الرشيدة لها أعظم الأثر في تطويق الفيروس ومنع تفشيه، وكانت الأساليب المتبعة في دولة الإمارات متفردة في آليتها وطريقة تنظيمها والنشاط الكبير الذي يقوم به المعنيون في كافة القطاعات ذات الصلة، في الوقت الذي بين الاستثمار في البنية التحتية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيره فاعليتها في مواصلة الأعمال عن بعد ودعم القطاع الاقتصادي العام والخاص على السواء حتى يكون الحد لأقصى درجة ممكنة من تداعيات الفيروس واقعاً، في موازاة مواصلة إجراء الفحوصات المكثفة بعشرات الآلاف يومياً لكشف جميع الحالات ومعرفة المخالطين.

وأكدت أن المسؤولية الواجبة على عاتق كل منا ليست فردية ولكنها واجب إنساني وأخلاقي ووطني وديني، وعلى الجميع التقيد التام بالتوجيهات على أنها قوانين بكل معنى الكلمة وأن مخالفتها تستوجب العقوبة، فالرهان كان في كثير من الأحيان على الوعي المجتمعي والنجاح حليفنا، وعلى الجميع أن يتمتعوا بالإدراك التام لخطورة ما يمكن أن يقدم عليه أي شخص يقلل من أهمية الإجراءات المتبعة وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وحذرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها من أن ينجرف البعض ويرتكب الويل بحق الآخرين ويكون سبباً للحزن والأسى والمصائب لا قدر الله.. فلنكن جميعاً مسؤولين ومدركين لحساسية المرحلة.