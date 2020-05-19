«دليل على عدم كفاءة واشنطن في التعامل مع كورونا».. رد قوي من الصين على تصريحات وتهديدات ترامب

ردت الصين على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية وتعليق عضوية بلاده.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الصين اعتبرت أن الرئيس ترامب يسعى إلى تضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلامية عالمية، فإن الصين ردت على تصريحات ترامب حيث قالت إن ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن منظمة الصحة العالمية هو "دليل على عدم كفاءة واشنطن في التعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى كونه محاولة لصرف الأنظار عن ذلك".

وكان ترامب قد هدد، اليوم الثلاثاء، منظمة الصحة العالمية، حيث أعطاها مهلة 30 يوماً في سبيل إجراء تحسينات جوهرية، وإلا سيتم سحب التمويل والنظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

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وقال ترامب، في كلمة نقلتها وسائل إعلامية أمس الإثنين، أن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان الصينية في ديسمبر عام 2019.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المنظمة نشرت معلومات مضللة عن الفيروس خاصة "أنه لا ينتقل بين البشر"، مضيفاً: "ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل".​

وأكد ترامب أن المنظمة فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الرئيس الصيني شي جين بينج "قام بالضغط على منظمة الصحة العالمية لتقول إن الفيروس لا يشكل خطراً على الصحة في العالم."

ووصف ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها "دمية في يد الصين"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الأمريكية.