اكتشاف طريقة لتخفيض معدل الوفيات بـ "كوفيد-19"

أعلن أطباء ​مستشفى​ بروميتون الملكي في ​بريطانيا​، أن تجنب الوفاة نتيجة الإصابة بـ "كوفيد -19" ممكن باستخدام ​الأدوية​ المضادة لتخثر الدم.

وتفيد صحيفة "The Telegraph"، بأن الأخصائيين في مستشفى بروميتون الملكي أعلنوا أنهم اكتشفوا علاقة بين تخثر الدم و "كوفيد-19".

وقد اكتشف الأطباء هذه العلاقة، بعد فحص رئات المرضى الذين كانوا في حالة حرجة، حيث اتضح لهم انعدام تدفق الدم فيها، ما يشير إلى تخثر الدم في الأوعية الدموية الدقيقة. وكما هو معلوم معظم الوفيات تحصل نتيجة نقص كمية الأكسجين في الجسم.

ويذكر أن علماء كلية لندن الجامعية، سبق أن أعلنوا عن اكتشافهم جلطات دموية في أجسام المتوفين بـ "كوفيد-19". هذه الجلطات اكتشفها الباحثون في أجزاء مختلفة من أجسام الموتى، ما أدى حتى إلى إصابتهم بالجلطة الدماغية.

واستنادا إلى هذه المعلومات، تعتزم هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في بريطانيا، تقديم مقترحات بشأن استخدام العقاقير المضادة لتخثر الدم في علاج المرضى الذين توصف حالتهم بالحرجة. ويأمل الأطباء بهذا إنقاذ حياة العديد منهم.

ويشير البروفيسور بيتر أوبينشو من المجلس العلمي للحكومة، إلى أن هذا الاكتشاف، قد يصبح اختراقا في فهم علامات نقص الأكسجين في الجسم.