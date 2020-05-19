مديرية الأوقاف أعلنت إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار الجاري على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيتم فتح المساجد تدريجياً لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة ​كورونا​، وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي: الوضوء في المنزل. اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد. منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه عوارض مرضية. منع حضور كبار السن. التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة و​الصلاة​. عدم المصافحة باليد. عدم حضور النساء و​الأطفال​ لعدم وجوبها عليهم أصلاً. ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر اربع ركعات في المنازل.

وأكدت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على جميع أئمة وخطباء المساجد أن لا تتجاوز خطب الجمعة الدقائق العشر.