اخبار العالم

مديرية الأوقاف أعلنت إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في ​لبنان​ عن إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار الجاري على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيتم فتح المساجد تدريجياً لبقية الصلوات بناء على التقارير الطبية من الأطباء أهل الاختصاص حول جائحة ​​، وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي: الوضوء في المنزل. اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد. منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه عوارض مرضية. منع حضور كبار السن. التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة و​الصلاة​. عدم المصافحة باليد. عدم حضور النساء و​الأطفال​ لعدم وجوبها عليهم أصلاً. ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر اربع ركعات في المنازل.

وأكدت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية على جميع أئمة وخطباء المساجد أن لا تتجاوز خطب الجمعة الدقائق العشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الأوقاف أعلنت إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 22 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا