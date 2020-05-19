نقيب المعلمين: هناك 13 الف استاذ لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة

اشار نقيب المعلمين ​رودولف عبود​ الى ان بعض المؤسسات الخاصة تستغل الازمات الصحية والاجتماعية وانشغال المسؤولين او اغفالهم، ولا بد من شكر ​المدارس​ التي تسدد رواتب المعلمين كاملة، اما البعض الاخر فلم يتوانى عن الاخلال بالتزماته عبر حسم نسبة من الرواتب او اقطتاع نصفها او التوقف عن الدفع بحجج متعددة. واكد اننا لن نساوم على مصير المعلمين، وقد اظهر احصاء قدمناه لوزير التربية الحالة المذرية لاوضاع المدارس حيث ان هناك 13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة.

ولفت عبود في ​مؤتمر صحفي​، الى ان قرار وقف ​العام الدراسي​ اراح الاهل والتلاميذ الا ان صدور القرار مجتزأ في غياب اي آلية بشأن رواتب المعلمين هو مرفوض.

واشار الى ان القطاع التربوي بخطر، وسال هل ندرك اهمية هذا القطاع؟ ولفت الى ان المعلم يبقى من دون حقوقه ويجاهد بكرامة قد يخسرها في سبيل تامين مستلزمات عيشه، ونحن نمهل المسؤولين اسبوعا واحدا بدءا من اليوم لايجاد حل عملي في اقصر مهلة زمنية ممكنة، وندعو الزملاء للتاهب والمشاركة الكثيفة في التحرك الذي سنعلنه.

