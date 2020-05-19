نتائج فحوصات الكورونا العشوائية في قضاء حاصبيا سلبية

صدرت اليوم نتائج الفحوصات ​فيروس كورونا​ العشوائية التي أجريت الاسبوع الماضي في قرى ​العرقوب​، قضاء حاصبيا، من قبل الفريق الطبي النقال من ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ - ​مستشفى رزق​ بإشراف الدكتور ​جورج غانم​ وجاءت نتيجتها سلبية. إضغط للمزيد

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