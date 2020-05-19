موجة الحر مستمرة حتى الخميس والحرارة فوق معدلاتها الموسمية بـ10 درجات

أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن موجة حر تصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسّط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدرها ​الخليج العربي​ وشمال افريقيا مع درجات حرارة تفوق معدلاتها القصوى لشهر ايار بـ10 درجات تقريبا وتستمر حتى يوم الخميس حيث تبدأ بالانحسار التدريجي لتعود ضمن معدلاتها اعتباراً من يوم السبت، محذرة من اندلاع الحرائق و ننصح بالاكثار من شرب السوائل طوال فترة موجة الحر علماً ان معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة على الساحل.

وتوقعت المصلحة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

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الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبةويتكون ضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ويتكون ضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.