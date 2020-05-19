طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق مقر عين التينة بعد منتصف ليل الإثنين

نشر الزميل عباس ضاهر، على حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو مصوّر من داخل مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، يُظهر تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الجو، بعد منتصف ليل الإثنين الماضي.

يُذكر أنّ في تشرين الأول 2019، حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية بشكل مكثّف فوق عين التينة، على مستوى منخفض جدًّا، مما استدعى تطويق المنطقة من قبل العناصر المولجة حماية المقر، كما انتشر عناصر من ​شعبة المعلومات​ بشكل مكثّف في محاولة لإسقاط الطائرة، تخوفًا من أن تكون حاملةً أي مواد متفجرّة.