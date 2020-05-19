نشر الزميل عباس ضاهر، على حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو مصوّر من داخل مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يُظهر تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية في الجو، بعد منتصف ليل الإثنين الماضي.
يُذكر أنّ في تشرين الأول 2019، حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية بشكل مكثّف فوق عين التينة، على مستوى منخفض جدًّا، مما استدعى تطويق المنطقة من قبل العناصر المولجة حماية المقر، كما انتشر عناصر من شعبة المعلومات بشكل مكثّف في محاولة لإسقاط الطائرة، تخوفًا من أن تكون حاملةً أي مواد متفجرّة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت فوق مقر عين التينة بعد منتصف ليل الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.