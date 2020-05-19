شكرا لقرائتكم خبر عن 8.9 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ الخط الثالث والمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، عن تفاصيل ما تسعى إليه أجهزة الدولة لتطوير مرفق مترو الأنفاق خلال العام المالى 2020/2021 باعتباره من أهم المرافق الحيوية التى تخدم عشرات الملايين من المصريين، حيث تم تخصيص نحو 8.9 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع.

ونستعرض فيما يلى أهم مشروعات الهيئة القومية للأنفاق فى خطة عام 20/2021:

مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة / مطار القاهرة)

يبلغ طول الخط الثالث 48 كم بإجمالى عدد 39 محطة حيث يتم تنفيذ الخط الثالث على 4 مراحل، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلنين الأولى والثانية بعدد (9 محطات) خلال الأعوام السابقة، ومن المستهدف استكمال تنفيذ مشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق فى العام المالی 20/2021 باستثمارات قدرها 5.4 مليار جنيه، وذلك فى إطار العمل على الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط المذكور.

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ويبلغ طول المرحلة الثالثة (عتبة / إمبابة) حوالى 17.7 كم (15 محطة)، والتى يتم تنفيذها على 3 أجزاء حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بتلك المرحلة 17%، ومن المستهدف دعم تلك المرحلة باستثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه.

فيما بلغ طول المرحلة الرابعة (مصر الجديدة / مطار القاهرة) حوالی 18.17 كم (15 محطة) حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الأعمال بتلك المرحلة 87.2%، ومن المستهدف دعم تلك المرحلة باستثمارات قدرها 1.8 مليار جنيه. وتنقسم الأعمال بتلك المرحلة إلى جزئين، الجزء الأول من محطة هارون حتى محطة موقف العاشر (10 محطات)، وقد تم افتتاح 4 محطات خلال خطة العام المالى 19/2020 (هارون / ألف مسكن / نادى الشمس / هليوبوليس)، وجارى استكمال باقى المحطات لتنتهى فى عام الخطة، والجزء الثانى من محطة هارون حتى محطة مطار القاهرة (5 محطات(.

مشروع الخط الرابع (مدينة نصر / ميدان الرماية)

يبلغ طول هذا الخط نحو 42 كم لمواجهة مطالب النقل المتزايدة لرحلات الأفراد فى مناطق الهرم وفيصل والجيزة والسيدة زينب ومنطقة الأزهر والظاهر حتى السواح بشارع بورسعيد، وبذلك يربط الخط محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وبلغت جملة الاستثمارات المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع (ميدان الرماية، الملك الصالح) بالعام المالى 20/2021 بنحو 3.5 مليار جنيه، وبلغ طول هذه المرحلة 19 كم وتمر أسفل المتحف المصرى الكبير، كما أنه من المستهدف أن تستوعب تلك المرحلة ما يقرب من 1.35 مليون راكب / يوم لتصل إلى 2.5 مليون راكب يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بالخط الرابع.