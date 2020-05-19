البورصة ترتفع 1.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.12% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10394 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.09%. وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات أمس الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 10279 نقطة.

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