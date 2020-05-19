بسبب الخلافات المالية.. حبس متهمين باختطاف ومحاولة قتل طفلتين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبد الرحمن القرشي:
قررت النيابة العامة، بدائرة مركز أبوتشت بشمال قنا، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين باختطاف طفلتين ومحاولة قتلهما في بئر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بعثور أهالي قرية نجع البراغيب بمركز أبوتشت على الطفلتين "وفاء. أ" 4 أعوام، وشقيقتها "إيناس" 3 أعوام داخل بئر مهجور بعمق 13 مترًا بعد اختفائهما 6 أيام في ظروف غامضة، وجرى نقل الطفلتين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وكشف التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "حمدي.م" 37 عامًا وشقيقته "سعاد" 44 عامًًا، "أخوال أم الضحايا" واعترفا أمام النيابة العامة، بارتكابهما الجريمة بسبب خلافات مالية مع والد الطفلتين.
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