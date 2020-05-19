مصرع 3 وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت 3 سيدات مصرعهن، وأصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة بني سويف، أمام نفق بياض العرب، ما أسفر عن مصرع كل من نبيلة لحظي داود 53 عامًا، وثريا عوض سيد 70 عامًا، وعواطف فتحي رزيق 55 عامًا.

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فيما أصيب كل من صبري لحظي داود 28 عامًا، نبيل لحظي داود، 55 عامًا، عامل، كمال محمد حسين، 22 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسري، واشتباه نزيف داخلي، محمود محمود أحمد، 21 عامًا، كهربائي، باشتباه كسر بالضلوع مع كدمات متفرقة بالجسم، أحمد علي فهيم حسانين، 21 عامًا، اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف داخلي وغيبوبة، عبدالعزيز محمود محمود، 14 عامًا، طالب، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، أشرف أحمد خضر، 30 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسري واشتباه كسر بالقدم اليمني، ممتاز نصار عبدالمنعم، 33 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

وكذا إصابة كل من عبدالله أبوالعيون حسن، 21 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالقدم اليسري، مي ربيع عبدالسيد، 21 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد ربيع عبدالسيد، 23 عامًا،باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات بالجسم، ومقيمين بإمبابة الجيزة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.