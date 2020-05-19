القضاء الأمريكي يتهم شركة إيرانية بالاحتيال والتآمر

اتهم المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية، الشركة الإيرانية "PAYMENT24"، بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران وبغسيل الأموال والاحتيال ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية على موقعها

الإلكتروني، أن القضاء اتهم المؤسس والرئيس التنفيذي لتلك الشركة، سيد سجاد شهيدان، ومدير العمليات، وحيد وحيد فالي، بـ"الاحتيال وغسل الأموال والتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة وسرقة معطيات شخصية".

وقد تم ترحيل شهيدان إلى الولايات المتحدة من بريطانيا، ومثل أمام المحكمة في مينيابوليس، أما مدير العمليات في الشركة فلا يزال طليقا ومكانه غير معروف إلى الآن.