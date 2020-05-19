تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا ولا وفيات

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، من دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3033، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
قال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، تاويسين ويسانويوثين، في تصريح صحفيإن الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب بإقليم متاخم لماليزيا.
وبذلك تكون تايلاند قد سجلت 3033 إصابة و56 حالة وفاة منذ بدء التفشي في شهر يناير الماضي، في حين تعافى 2857 مريضا.
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