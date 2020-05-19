الهند تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا والوفيات 3 آلاف حالة

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف إصابة، مع عدم تسجيل أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة، على رغم العزل العام الصارم المستمر

منذ أسابيع، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الإصابات وصل إلى 101139 والوفيات إلى

3163.

واستمرت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو، رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.