قتلى وجرحى في زلزال ضرب الصين

قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات جراء هزة أرضية ضربت الصين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالًا بلغت قوته 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. وكان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات. 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. وكان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات. وباشرت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلى أماكن آمنة. ولم يبلغ عن عدد الذين تم إجلاؤهم بعد، لكن المعلومات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة المتضررة يصل إلى أكثر من 5 ملايين.

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