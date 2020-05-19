لاغارد ترحب بالخطة الفرنسية الألمانية للنهوض الاقتصادي

وفي مقابلة مع أربع صحف أوروبية هي “ليزيكو” الفرنسية و”كورييري ديلا سيرا” الإيطالية و”هاندلسبلات” الألمانية و”إل موندو” الإسبانية قالت لاغارد إنّ “المقترحات الفرنسية-الألمانية طموحة ومحدّدة الأهداف وموضع ترحيب”.

وتقوم الخطة التي اقترحها ماكرون وميركل على إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار تموّله المفوضية الأوروبية عبر الاقتراض من الأسواق “باسم الاتحاد الأوروبي”، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.

وبعد جمع هذه الأموال في الصندوق يتمّ تحويلها على شكل “نفقات موازنة” إلى الدول الأوروبية و”القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً”، بحسب ما أعلن ماكرون وميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك عبر الفيديو.

وقالت لاغارد إنّ هذه المبادرة “تبرهن عن روح التضامن والمسؤولية التي تحدّثت عنها” مؤخراً المستشارة الألمانية، مشيرة إلى أنّه “لا يمكن تعزيز التضامن المالي من دون قدر أكبر من التنسيق في القرارات على المستوى الأوروبي”.