كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا… والحصيلة أكثر من 175 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.