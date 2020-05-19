الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بينها حالة في ووهان

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وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أنّ ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعاً في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وكانت حالتان من الحالات الثلاث المحلية في إقليم جيلين الحدودي بشمال شرق البلاد والذي يخضع حاليّاً لشبه عزل تام للتصدي لموجة جديدة من العدوى.

وعلى صعيد منفصل، قالت السلطات الصحية في جيلين إنّها تأكدت من 5 إصابات جديدة أمس الاثنين. ولم يرد أي تفسير للتباين مع العدد الذي أوردته لجنة الصحة الوطنية.

وسجلت ووهان، التي بدأ فيها ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، حالة إصابة جديدة أمس وكانت لمريض لم تظهر عليه في السابق أي أعراض.

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وتشهد ووهان، الواقعة في إقليم هوبي، حملة فحوص كبيرة للمواطنين لتحديد الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة للمرض لكن بوسعهم إصابة الآخرين بالعدوى.

وسجلت ووهان 6 إصابات بالمرض يومي التاسع والعاشر من أيار وكانت هذه آخر مرة تسجل فيها حالات قبل يوم أمس.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 82960 في حين بلغ عدد الوفيات 4634.

وقالت اللجنة إنّها سجلت أيضا 17 حالة جديدة بدون أعراض في 18 مايو أيار مقابل 18 في اليوم السابق.