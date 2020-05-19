كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى والجرحى في زلزال ضرب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، اليوم الثلاثاء، قتل 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات جراء هزة أرضية ضربت البلاد.

ووفقًا لمركز شبكات الزلازل الصيني، بلغ قوة الزلزال 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. وكان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات.

وكانت السلطات الصنية، باشرت عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلى أماكن آمنة. ولم يبلغ عن عدد الذين تم إجلاؤهم بعد، لكن المعلومات تشير إلى أن عدد سكان المنطقة المتضررة يصل إلى أكثر من 5 ملايين.

وفي سياق آخر، تعهد السلطات الصينية، اليوم الاثنين، بتقديم ملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا عالميا على مدى عامين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز المليون شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليونين.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.