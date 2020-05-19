كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول رد من الصين على تصريحات ترامب بشأن منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد، بشأن منظمة الصحة العالمية.

واعتبرت السلطات الصينية، في تصريحات صحفية نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى "تضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل وينظر في تعليق العضوية.

وقد وجه ترامب، رسالة تهديد لمنظمة الصحة العالمية، قال فيها إن المنظمة تجاهلت تقارير عن انتشار كورونا في ووهان ديسمبر 2019، مضيفًا: "منظمة الصحة العالمية نشرت معلومات مضللة عن فيروس كورونا خاصة أنه لا ينتقل بين البشر".

وأوضح ترامب، أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علانية لفتح تحقيق مستقل بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشار ترامب، إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضغط على منظمة الصحة العالمية لتقول إن فيروس كورونا المستجد لا يشكل خطرا على الصحة في العالم.

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وتعد أمريكا هي أكبر مموّل لمنظمة الصحة العالمية إذ تبلغ قيمة مساهمتها المالية حوالي 450 مليون دولار سنوياً.

وقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنظمة الدولية بعدم إصدار تحذير مبكر بما فيه الكفاية بشأن الفيروس الفتّاك وبالانقياد بصورة عمياء خلف الصين التي تنفي الاتهامات الأميركية لها بالتستّر على مدى فداحة الوباء حين ظهر في مدينة ووهان (وسط) في أواخر العام الماضي.

وندد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإرجاء منظمة الصحة العالمية اتّخاذ قرار بشأن منح تايوان صفة مراقب، مشيراً إلى أنّ موقف المنظّمة يثبت اتهامات واشنطن لها بأنّها رهينة للصين.

وكان بومبيو، قال إنّ المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، "يحرم بعدم استقلاليته جمعية (الصحة العالمية) من خبرة تايوان العلمية المرموقة في مجال الأوبئة ويضرّ بشكل إضافي بمصداقية منظّمة الصحة العالمية وفعاليتها في وقت يحتاج اليها العالم أكثر من أي وقت".

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.