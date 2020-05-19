كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 21500 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 21،551 حالة إصابة بفيروس كورونا ، و785 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة يوم الاثنين، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المبلغ عنها في الدولة إلى 1508308 على الأقل، بما في ذلك 90347 حالة وفاة على الأقل.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الهند أن أكثر من 100،000 شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد على الصعيد الوطني.

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وبلغ عدد الحالات المؤكدة 101139 حالة منها 3163 حالة وفاة، بحسب الوزارة. ووفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، فقد تم إجراء حوالي 2404267 اختبارًا للفيروس في البلاد.

وتقول الهند إنها عززت قدرتها على الاختبار، وحتى الآن، تم اختبار أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية. كما أعلنت الهند يوم الأحد أنها ستمدد فترة إغلاقها حتى نهاية الشهر.

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمي، البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

