كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تجاوز الإصابات بكورونا في الهند 100 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الهند، أن أكثر من 100،000 شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد على الصعيد الوطني، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان".

وبلغ عدد الحالات المؤكدة 101139 حالة منها 3163 حالة وفاة، بحسب الوزارة. ووفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، فقد تم إجراء حوالي 2404267 اختبارًا للفيروس في البلاد.

وتقول الهند إنها عززت قدرتها على الاختبار، وحتى الآن، تم اختبار أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية. كما أعلنت الهند يوم الأحد أنها ستمدد فترة إغلاقها حتى نهاية الشهر.

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمي، البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

