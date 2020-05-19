كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كانتاس" تعلن عن قواعد طيران جديدة لتسهيل قيود السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مجموعة كانتاس الأسترالية مبادئ توجيهية جديدة للمسافرين على متن طائراتها، استعدادًا لقيود السفر المخففة، وفقًا لبيان صدر اليوم الثلاثاء.

اعتبارًا من 12 يونيو، سيكون تسجيل وصول الركاب بدون اتصال، في حين سيتم توفير معقم اليدين عند بوابات تسجيل الوصول والمغادرة.

أثناء وجودهم على متن الطائرة، سيتم تزويد الركاب بأقنعة الوجه. يقول البيان أن ارتداء القناع ليس إلزاميًا - يوصى فقط بمنح الجميع راحة البال.

سيصعد الركاب وينزلوا في تسلسل لتقليل الازدحام. كما سيتم تزويدهم بمناديل تعقيم لاستخدامها اثناء الطيران.

وأضاف البيان أن "طائرات كانتاس وجيت ستار مزودة بالفعل بمرشحات هيبا من فئة المستشفيات، والتي تزيل 99.9٪ من جميع الجسيمات بما في ذلك الفيروسات. ويتم تحديث الهواء داخل المقصورة كل خمس دقائق أثناء الرحلة".

