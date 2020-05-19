اتهام لبناني بتصدير قطع لطائرات "درون" من أميركا إلى "حزب الله"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت محكمة اتحادية بولاية مينيسوتا لائحة اتهام، أمس الإثنين، ضد شاب لبناني يدعى أسامة حمادة، نسبت إليه تهمة تصدير قطع غيار وطائرات مسيرة بدون طيار من الولايات المتحدة إلى ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وقالت المحامية الأميركية، إيريكا إتش ماكدونالد، أمس الإثنين إن أسامة حمادة، أقر بأنه مذنب بالتآمر لتصدير سلع وتكنولوجيا بشكل غير قانوني.

واعترف شقيقه عصام حمادة، بتصدير قطع تكنولوجية، في آذار/ مارس الماضي أمام محكمة اتحادية في ولاية مينيسوتا.

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وقال ممثلو الادعاء إن الشقيقين حصلا على تكنولوجيا متطورة للطائرات بدون طيار من عام 2009 إلى 2013، وقاما بتصديرها بشكل غير قانوني إلى حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

واعتقل الشقيقان في شباط/ فبراير عام 2018 في جنوب أفريقيا، وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة الخريف الماضي.

وفقا للائحة الاتهام، تضمنت هذه التكنولوجيا وحدات قياس يمكن استخدامها لتتبع موقع الطائرات، وبوصلة رقمية يمكن إقرانها بوحدات قياس لأنظمة توجيه الطائرات بدون طيار، وكذلك محرك نفاث و 20 محرك.