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الاتحاد للطيران تسيّر رحلات خاصة إلى 6 وجهات جديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 مايو 2020

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إضافة رحلات خاصة إلى 6 وجهات عالمية جديدة خلال شهري مايو ويونيو.

 

وقالت في بيان لها اليوم، إن الرحلات الجديدة ستكون إلى كل من: بلغراد، دبلن، جنيف، ميلان، باريس شارل ديغول، وتورنتو.

 

ويأتي ذلك إلى جانب رحلة الربط التي أطلقتها الاتحاد مؤخراً بين ملبورن ولندن، ستشغل الشركة رحلات إلى سيدني، ما سيوفر رحلة ترانزيت مباشرة من وإلى العاصمة البريطانية عبر أبوظبي.

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واكدت الاتحاد للطيران أنها ستستمر الاتحاد للطيران في زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.

 

وتستمر الاتحاد بالالتزام بالتوجيهات الحكومية في دولة الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات.

 

وتتضمن التوجيهات أيضا، تطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.

 

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