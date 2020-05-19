"الخليج": إذا أراد العالم نصراً سريعاً على «كورونا» عليه أن يبتعد عن كل المعارك الجدلية

الثلاثاء 19 مايو 2020

قالت صحيفة خليجية، إن الاجتماع الافتراضي التاريخي الأول لمنظمة الصحة العالمية حول «كوفيد-19» حاول تجميع المواقف الدولية، وتوحيد جهودها؛ لمواجهة هذا الوباء وتداعياته الممتدة إلى مستويات عدة، بيد أن وجهات النظر المتضاربة بين الأطراف المعنية، ما تزال تتزود بحجج التصعيد.



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واستعرضت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء الخلافات بين واشنطن وبكين بشان تفشي الفيروس مشددة على ان المساعدة الفعلية تكون عندما تتجمع الإمكانات، وتنخرط في استراتيجية موحدة لأهداف سامية ونبيلة، تتعلق بإنقاذ الانسانية من هذا المرض، وإعادة رسم البسمة على الوجوه، وبعث الأمل مجدداً في حياة أفضل وأكثر أخوة ورحمة.

وخلصت الى انه إذا أراد العالم نصراً سريعاً على «كورونا»، عليه أن يبتعد فعلياً عن كل المعارك الجدلية القائمة بين أطراف عدة، ويوحد موقفه وخطابه؛ لأن مخاطر غياب الاستراتيجية الموحدة أشد وقعاً من تهديد الفيروس ذاته؛ بل ستزيد من انتشاره وتمدده.