شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 175210 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

Advertisements وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 175210 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.