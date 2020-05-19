الحديدة.. مليشيا الحوثي تمطر القرى السكنية ومزارع المواطنين في الدريهمي بالقذائف

الثلاثاء 19 مايو 2020

أمطرت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، القرى السكنية والمزارع في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية بشكل عنيف، فيما تمكنت القوات المشتركة من الرد عليها واخماد مصادر النيران وتدمير طقم للمليشيات.



ووفقاً لمصادر محلية، فقد أطلقت مليشيات الحوثي 14 قذيفة مدفعية هاون عيار 120، صوب القرى السكنية والمزارع بشكل هستيري ومتواصل، وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.

وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات وبالأسلحة القناصة، مزارع المواطنين في مناطق متفرقة من الدريهمي.

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في السياق نفسه، ذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة ردت على المليشيات بالسلاح المناسب وتمكنت من إخماد مصادر القصف الحوثية بعد أن رصدتها بدقة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة دمرت طقم كانت المليشيات تستخدمه في عمليات الإستهداف وعلى أثره لقي من كانوا على متنه مصرعهم َ.

وتقوم مليشيات الحوثي بإرتكاب جرائمها بحق المدنيين في العشر الأخيرة من رمضان، دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم، وفي خرق سافر منها للهدنة الأممية والمعاهدات الدولية، في ظل تجاذل وصمت أممي مطبق