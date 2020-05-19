شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلًا ومصابًا جراء زلزال ضرب غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون نتيجة زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة تشياوجيا في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين أمس. وهرعت قوات الإنقاذ من الأمن العام وإطفاء الحرائق وقطاعات الاستجابة للطوارئ المحلية إلى منطقة الزلزال. Advertisements وقد أطلق مكتب لجنة الحد من الكوارث بمقاطعة يوننان استجابة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث. ومن ناحية أخرى، أرسلت إدارة الإطفاء في تشاوتونغ 91 رجل إطفاء مع 19 سيارة إطفاء للمشاركة في عملية الإنقاذ. وظلت حركة المرور على الطرق إلى بلدتي شياوخه وشينديان مفتوحة، فيما ألحق الزلزال أضرارا بعشر محطات للاتصالات.

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