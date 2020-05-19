شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعاود نشاطه في ألمانيا ويسجل 513 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.