تونس: لا خطط لفتح المساجد خلال الفترة المتبقية من رمضان

أعلن مصدر بوزارة الشؤون الدينية في تونس أن لا خطط لإعادة فتح المساجد خلال ما تبقى من شهر رمضان الحالي.

وبدأت تونس منذ الرابع من الشهر الجاري بتخفيف القيود على الحجر الصحي العام ما سمح لعدة قطاعات باستعادة أنشطتها الاقتصادية تدريجياً وبنصف طاقتها لمنع التجمعات والاحتكاك.

وعادت المجمعات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة والأسواق الأسبوعية لفتح أبوابها، ولكن السلطات أبقت على المساجد مغلقة منذ بداية الحجر الصحي العام في البلاد يوم 22 آذار/مارس الماضي.

وحتى الآن اكتفت المساجد بإذاعة الأذان وتلاوة القرآن في أوقات متفرقة من النهار وفي المساء.

وقال مصدر من الوزارة: "فتح المساجد سيكون معنياً بالفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه، أي بعد تاريخ 25 أيار/مايو الجاري"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع :"نحن منكبون على تحديد استراتيجية مع وزارة الصحة، لكيفية عودة الصلاة الى المساجد. سنعرضها بعد أيام من بداية المرحلة الثانية من تخفيف القيود".

واعتمدت الحكومة خطة حذرة من ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي الشامل، وبداية اعتماد حجر موجه، بما يتيح عودة النشاط الاقتصادي بصفة تدريجية.

ومبدئياً، تنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة قبل رفع الحجر الصحي بصفة نهائية، يوم 24 حزيران/يونيو المقبل، لكن وزير الصحة لم يستبعد العودة إلى الإجراءات الصحية الصارمة في حال تطور الوضع الوبائي في البلاد نحو الأسوأ.

وتقلص عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس الى مستوى الصفر منذ نحو اسبوع باستثناء يومين فقط فيما استقر عدد الوفيات عند 45 حالة.

