بالصور.. اعمال صيانة وادامة لمحطات المجاري العملاقة ببغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن قيامها باعمال صيانة وادامة لمحطات المجاري العملاقة في بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات امانة بغداد قامت باعمال الصيانة والادامة الدورية لمحطات المجاري العملاقة والفرعية ولعموم القواطع البلدية ضمن العاصمة بغداد". Advertisements

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