النجف تطالب الكهرباء باستثناء المدينة القديمة وتؤكد: حصلنا على محطتين من اصل خمسة

طالب محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الثلاثاء، وزارة الكهرباء بانصاف المحافظة واعادة تطبيق قرار الاستثناء للمدينة القديمة، مشيرا الى ان المحافظة حصلت على محطتين متنقلتين من اصل خمسة.

وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على وزارة الكهرباء انصاف المحافظة والايفاء بالوعود والتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال الفترات السابقة واعادة تطبيق قرار الاستثناء للمدينة القديمة ومناطق الجديدات خلال الاعوام السابقة بتخصيص 70 ميكا واط اضافية لحصة النجف"، مبينا ان "القطوعات المنفذة هي بناء على التجهيز المركزي للنجف الاشرف من الطاقة".

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واضاف ان "الوزارة رفعت الاستثناء المخصص للمدينة القديمة مما الحق الضرر بالمحافظة خلال الايام السابقة بمناطق واسعة من المدينة القديمة باعتبار ان المولدات قد رفعت بناء على قرار الاستثناء الوزاري"، مشيرا الى ان "الوزارة خلال الفترات السابقة كانت قد تعهدت للحكومة المحلية بانصافها وتنفيذ عدد من المشاريع ومنها قرار بتزويد المحافظة بخمس محطات متنقلة لم تزود المحافظة الا باثنتين وننتظر ثلاث منها لفك المشاكل والاختناقات".

واكد الياسري انه "اتصل هاتفيا بالوكيل الاقدم في الوزارة وتم مناقشة الموضوع وسيكون هناك اتصال هاتفي بالوزير خلال الساعات القادم ولقاء معه خلال الايام القادم لاطلاعه بمشاكل المحافظة واحتياجاتها وسبل انصافها من الطاقة باعتبارها من المدن الطرفية ولا يمر بها خط الـ400 اضافة الى قطع في خط 33 في العباسية وهناك موسم زراعي مقبل يحتاج تكاتف جميع الجهات والوزارات لانجاحها وكان هناك قرار سابق من الحكومة الاتحادية والوزارة باكماله"، معربا عن امله ان "يكون هناك تعاون من الوزارة وانصاف حقيقي لها لرفع الحيف والمعاناة عن مواطنينا".