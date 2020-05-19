كربلاء تهدد باجراءات تصعيدية في هذه الحالة

هددت محافظة كربلاء، الثلاثاء، باجراءات تصعيدية في حال عدم منح المحافظة حصتها من الطاقة.
وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في حال استمرار وزارة الكهرباء بعدم اعطاء المحافظة حصتها من الطاقة سنقوم بأجراءات تصعيدية تحفظ حق اهالي كربلاء من الطاقة".
ويعاني العراق من نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003 فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية ،على الرغم من تقلد عدد من الوزراء على هذه الوزارة.
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