أبل تطلق خدمة تخطيط القلب

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية باعتبارهما أجهزة طبية مرخصة من فئة "Class IIa"، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية.

وقالت الشركة الأميركية إن الخدمتين ستتوفران في السعودية من خلال تحديث البرامج القادم مع نظامي "آي أو إس 13.5" و"وواتش أو إس 6.2.5"، حيث تعتبر هذه الخدمة أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للمستخدمين بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، حيث يسجل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يعانون فيها من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء.

وأضافت "ستعمل خدمة إشعار عدم انتظام دقات القلب في الجيل الأول من الساعات أو الموديلات الأحدث بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعاراً إذا تم تحديد دقات قلب غير منتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني".

وسيساعد كل من "تطبيق تخطيط القلب"، و"خدمة إشعار عدم انتظام دقات القلب" المستخدمين على تحديد العلامات التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعاً، وعند إهماله وتركه من دون علاج، حيث إنه يعد أحد الأسباب الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً حول العالم.

Advertisements

من جانبه، قال جيف وليامز، مدير عام العمليات في أبل، "ساعدت (أبل ووتش) الكثير من الناس حول العالم، ونشعر بالتواضع لأنها أصبحت جزءاً مهماً من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ ساعة أبل خطوة مهمة تمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم".

وفي السياق ذاته، تحدثت سنبل ديزاي، الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة في أبل، قائلة "نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم. فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل".

وتعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة في التاج الرقمي والكريستال على ظهر الجيل الرابع من ساعة أبل والموديلات الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين المستخدمين من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه. ولتسجيل تخطيط للقلب في أي وقت أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب الجديد على الجيل الرابع لساعة أبل والموديلات الأحدث ويضع إصبعه على التاج الرقمي، وعندما لمس المستخدم التاج الرقمي تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب. وبعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أنه إما إشارة للرجفان الأذيني، أو النظم الجيبي، أو انخفاض في معدل نبض القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض ملحوظة في تطبيق صحتي على الآيفون بشكل آمن. ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق "بي دي إف" يحتوي على النتائج مع الأطباء.

وباستخدام المستشعر البصري لنبض القلب في الجيل الأول من ساعة أبل أو الموديلات الأحدث، تقوم خدمة إشعار عدم انتظام دقات القلب بين الحين والآخر بالتحقق من إيقاع دقات قلب المستخدم في الخلفية بحثاً عن أي إشارات لعدم انتظام دقات القلب، والتي يمكن أن تشير إلى الرجفان الأذيني، وتنبه المستخدم بإشعار في حالة الكشف عن عدم انتظام لدقات القلب بعد خمس عمليات فحص لإيقاع دقات القلب على مدار 65 دقيقة على الأقل.

وتم التحقق من قدرة التطبيق على دقة تصنيف تسجيل تخطيط القلب على أنه يشير إلى الرجفان الأذيني أو النظم الجيبي من خلال تجربة سريرية ضمت حوالي 600 مشارك. وتمت مقارنة تصنيفات لإيقاع دقات القلب مأخوذة من قبل أخصائي قلب بواسطة جهاز تخطيط قلب ذي 12 اتجاهاً مع تصنيف لإيقاع دقات القلب تم تسجيله في الوقت نفسه من قبل تطبيق تخطيط القلب على "أبل ووتش" أظهر حساسية بنسبة 98.3 في المائة في تصنيف الرجفان الأذيني ونوعية بنسبة 99.6 في المائة في تصنيف النظم الجيبي في التسجيلات القابلة للتصنيف. وأظهرت الدراسة قدرة تطبيق تخطيط القلب على تصنيف 87.8 في المائة من التسجيلات.