صحيفة إماراتية تؤكد بأن الانتصار على وباء كورونا قوامه التعاون والتكاتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن توفير الإمارات أعلى معايير الرعاية الصحية، مدعوماً بجهود خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين وفنيين، ساهم في قدرتها على التعامل بحرفية في مواجهة وباء «كورونا»، وأدى إلى ارتفاع متزايد لحالات الشفاء، وتقليل نسبة وفيات المصابين بالفيروس إلى أدنى الحدود عالمياً.



Advertisements

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء تابعها "الخليج 365"، ان القيادة الرشيدة تتابع جهود الفرق المشكّلة لمكافحة الجائحة، وتطّلع أولاً بأول على الإنجازات المتحققة، فيما ساهمت توجيهات القيادة في سرعة توفير مختلف المستلزمات، وإقامة مراكز الفحص في مناطق الدولة، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وفق معايير عالمية، بتعزيز جهود الفرق الصحية للقضاء على الفيروس.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تفقد مستشفى الإمارات الميداني، ليشكّل إضافة نوعية لمنظومة المؤسسات الصحية في الدولة، ويعكس اهتمام القيادة بتعزيز قدرات القطاع الصحي، وجاهزيته لضمان الاستجابة القوية، خاصة أن المستشفى يتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 1200 سرير، ويضم أحدث المعدات والتجهيزات بإدارة نخبة من المتخصصين.

وشددت في الختام على أن الجهود المبذولة من رعاية وتجهيزات، وعلى أهميتها القصوى في هذه المرحلة، إلا أن تجاوب المجتمع مع الإجراءات والالتزام بالتعليمات، هما العامل الأساس في إنجاح تلك الجهود التي تستهدف الحفاظ على صحة الأفراد في المقام الأول، فالانتصار على الوباء قوامه التعاون والتكاتف ودعم الجهود الرسمية، وتحقيق تطلعات القيادة بالوقوف معاً حتى تحقيق غايتنا بالوصول إلى صفر إصابات