شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 175210 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.



وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والإجمالي 175210 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.