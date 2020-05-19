تسجيل 513 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة في ألمانيا

اعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ​ألمانيا​، أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد ال​وفيات​ الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.