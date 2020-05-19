كشف المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد 19" في تايلاند، تاويسين ويسانويوثين، عن "تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3033".
وأوضح في إفادة يوميّة، أنّ "الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب في إقليم متاخم لماليزيا"، مذكّرًا بأنّ "تايلاند سجّلت 56 حالة وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي، في حين تعافى 2857 مريضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3033 مع تسجيل حالتين جديدتين ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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