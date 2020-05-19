إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 3033 مع تسجيل حالتين جديدتين ولا وفيات

كشف المتحدّث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "​كوفيد 19​" في ​تايلاند​، تاويسين ويسانويوثين، عن "تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3033".

وأوضح في إفادة يوميّة، أنّ "الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب في إقليم متاخم لماليزيا"، مذكّرًا بأنّ "تايلاند سجّلت 56 حالة وفاة منذ بدء تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي، في حين تعافى 2857 مريضًا".