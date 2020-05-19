واشنطن بوست: ميناء شاهد رجائي في إيران ضحية هجوم إلكتروني إسرائيلي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه "يوم 9 أيار الحالي، توقفت حركة الشحن البحري في محطة ميناء شاهد رجائي في ​إيران​ بشكل مفاجئ، بعد تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تنظم تدفق ​السفن​ و​الشاحنات​ والبضائع دفعة واحدة. وبعد يوم من ذلك، اعترف المسؤولون الإيرانيون أن قراصنة إلكترونيين، إخترقوا أجهزة الكمبيوتر في ​الميناء​ لفترة وجيزة"، كاشفة أن "مسؤولين في ​الحكومة الأميركية​ وآخرون أجانب، يعتقدون أن الميناء كان ضحية هجوم إلكتروني إسرائيلي".

وأوضحت أن "هذا الهجوم الإلكتروني الذي أدى الى تعطل حركة الميناء لأيام، نفذ من قبل "​هاكرز​" إسرائيليين انتقاما لمحاولة اختراق إيران لشبكات توزيع ​المياه​ الإسرائيلية في 24 نيسان الماضي"، مشيرة الى أن مسؤولا أمينا في حكومة أجنبية، وصف الهجوم بأنه "دقيق للغاية، والأضرار التي لحقت بالميناء الإيراني كانت أكثر خطورة مما وصفته الروايات الإيرانية الرسمية. كان هناك فوضى تامة".

وكان المدير الإداري للموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، محمد رستاد، أكد في بيان حصول الهجوم الإلكتروني، مشددا على أن "الهجوم فشل في اختراق أنظمة مكتب إدارة المشروع ولم يتمكن سوى من اختراق وإتلاف عدد من أنظمة التشغيل الخاصة في الموانئ".