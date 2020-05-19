أردوغان يعلن حظر التجول في تركيا طوال أيام عيد الفطر بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ​حظر التجول​ في سائر أنحاء البلاد طوال أيام ​عيد الفطر​ وذلك في إطار تدابير احتواء ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة قال: "سيتم فرض ​حظر تجول​ في كافة ولايتنا الـ81 اعتبارا من يوم الوقفة (السبت) وحتى آخر أيام العيد (الثلاثاء)".

وشهدت ​تركيا​ منذ رصد فيروس كورونا على أراضيها حظر تجول ليوم واحد، أو خلال نهاية الأسبوع، أو لمدة أطول في عدد من المدن بما فيها ​اسطنبول​ والعاصمة ​أنقرة​. لكنها ستكون المرة الأولى التي يشمل فيها حظر التجول جميع سكان البلاد البالغ عددهم 83 مليون نسمة لمدة أربعة أيام متواصلة.

وبحسب الأرقام الرسمية المعلنة أمس سجّلت تركيا 4171 وفاة و150 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

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