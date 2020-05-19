جلسة للجنة فرعية اللجان المشتركة لمتابعة درس إقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الأموال المنهوبة

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ جلسة برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ جلسة عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في ​ساحة النجمة​، لمتابعة درس إقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد ​الأموال المنهوبة​.



اما على خط بحث "​الخطة الحكومية​"، فتعقد ​لجنة المال والموازنة​ جلسة برئاسة كنعان الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، وذلك لمتابعة الإستماع إلى وزيري المالية و​الإقتصاد​ والتجارة حول خطة ​الحكومة​ المالية والإقتصادية، بحضور ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ و​الهيئات النقابية​.

وبمتابعة للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تعقد لجنة المال والموازنة جلسة الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس لدرس جدول الأعمال التالي:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6250 تاريخ 7/4/2020 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين ​الجمهورية​ اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة ٢٥٠ مليون ​دولار​ للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

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- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6279 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لدعم اللبنانيين اجتماعيا بسلسلة اجراءات تحفيزية.

- إقتراح القانون الرامي إلى تحديد ​الفائدة​ المرجعية لدى ​المصارف اللبنانية​.

- إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء ​الكورونا​ على من فقدوا عملهم في ​القطاع الخاص​.

