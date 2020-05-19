يعقوب: لا قيمة لتوقيف حمدان ولماذا سكت دياب رغم عدم امتثال سلامة لطلبه؟

أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، أنّ "توقيف مدير العمليّات النقديّة في "​مصرف لبنان​" مازن حمدان على ارتكاباته في المصرف المركزي ليس له قيمة، لأنّه لم يفعل من دون أمر حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "العجيب أنّ التأييد الكبير لرئيس الحكومة ​حسان دياب​ بعد صرخته على سلامة سيذهب أدراج الرياح، لأنّ السؤال الكبير، لماذا سكت رغم عدم امتثال سلامة لطلبه وطلب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​؟".