يعقوب: لا قيمة لتوقيف حمدان ولماذا سكت دياب رغم عدم امتثال سلامة لطلبه؟

أكّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنّ "توقيف مدير العمليّات النقديّة في "مصرف لبنان" مازن حمدان على ارتكاباته في المصرف المركزي ليس له قيمة، لأنّه لم يفعل من دون أمر حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "العجيب أنّ التأييد الكبير لرئيس الحكومة حسان دياب بعد صرخته على سلامة سيذهب أدراج الرياح، لأنّ السؤال الكبير، لماذا سكت رغم عدم امتثال سلامة لطلبه وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون؟".
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