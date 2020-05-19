الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 18 أيار 2020 الساعة 12:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​ وصولًا حتّى بلدة شكا، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق المناطق اللبنانية كافّة، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 13:20 من فوق بلدة ​يارون​".

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