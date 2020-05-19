طرابلسي: المجذوب مسؤوليته تحمل وعلى الأفرقاء الآخرين احترام تواقيعهم

لفت النائب الدكتور ​إدكار طرابلسي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "وزير التربية ​طارق المجذوب​، شرّفني ب​اتصال​ أجابني فيه على بياني بالأمس كاشفاً عن ​تفاصيل​ اتفاق يُنصف الجميع رعاه معاليه ووقعه اتحاد ​المدارس الخاصة​ ولجان الاهل و​نقابة المعلمين​ في ٣ ايار واترك للوزارة نشره. لقد تحمّل المجذوب مسؤوليته، وعلى الأفرقاء الآخرين احترام تواقيعهم".

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