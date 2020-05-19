الدفاع المدني: إخماد حريق داخل مختبر طبي في جونية وآخر شب بمنزل في إليسار

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مختبر طبّي يقع في الطبقة الخامسة من مجمع تجاري في ​جونية​ - ​كسروان​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".

وأوضحت أنّ "عناصر أخمدوا حريقًا شبّ داخل منزل في إليسار - ​المتن​"، مبيّنةً أنّ "الأضرار قد اقتصرت على الماديّات".